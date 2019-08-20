Евросоюз грозит пальцем: отголоски трагедии в Каракале гремят в Брюсселе

Действия румынских властей по делу о зверски убитых несколько несовершеннолетних в румынском Каракале вызвали вопросы у евродепутатов.

БУХАРЕСТ, 20 авг – Sputnik, Даниела Поровэц. Евродепутат Кристиан Терхеш объявил о поддержке обращения Александру Кумпэнашу - дяди зверски убитой девушки Александры Мэчешану о том, что ЕС должен проанализировать действия румынских властей по делу в румынском Каракале. Об этом парламентарий написал на своей странице в Facebook.

Трагедия в Каракале потрясла весь мир. Восемнадцатилетняя Луиза Меленку и пятнадцатилетняя Александра Мэчешану были похищены и зверски убиты. Девушки исчезли примерно при одних и тех же условиях – обеих видели последний раз у шоссе, на подступах к румынскому городку Каракал, где проживает предполагаемый убийца – 66-летний автомеханик. Луизу начали искать 14 апреля, Александру - 24 июля нынешнего года. При этом Александра трижды звонила на номер службы экстренной помощи "112", сообщив, что ее похитил и изнасиловал неизвестный мужчина, а также рассказав подробные приметы домовладения, полицейские не сумели определить, где она находится. А затем из-за бюрократических процедур медлили с обыском дома. В результате насильник успел убить девушку.

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"С позиции евродепутата запрошу разъяснений со стороны Еврокомиссии по поводу того, как проверялось внедрение системы "112" в Румынии", - отметил Терхеш.

По его словам, Еврокомиссия должна обнародовать всю документацию, на основе которой в 2009 году решили, чтобы Румыния выполнила европейские стандарты в отношении локализации звонков в службу 112".

Терхеш напомнил о решении 2009 года, согласно которому Еврокомиссия закрыла процедуры против Румынии по вопросу работы системы "112. Это произошло после того, как Бухарест подтвердил, что все экстренные службы имеют доступ к информации о местонахождении, что позволяет быстро находить жертв/пострадавших по всем обращениям.

Ранее главный подозреваемый в убийстве девушек в румынском городе Каракал, 66-летний автомеханик Георге Динкэ, сознался в совершенном преступлении.

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