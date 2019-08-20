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Кошка

Житель Ростова-на-Дону продает кошку, лечащую от похмелья

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Общество
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Продавец признался, что его супруга не очень-то и хотела расставаться с питомицей, но за 15 миллионов решила, что отдаст.

КИШИНЕВ, 20 авг – Sputnik. Житель Ростова-на-Дону выставил на продажу кошку, за которую хочет получить 15 миллионов рублей, сообщается на одном из международных сайтов онлайн-продаж. 

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Владелец животного утверждает, что питомец лечит от похмелья. Любопытно: продавец признался, что кошка не его, а жены, которая рассчитывает, что покупатель не найдется.

Как сообщил РИА Новости автор объявления Михаил Шипунов, у него дома живут кот и кошка, которые не ладят между собой, поэтому с одним из животных решили расстаться.

"Кошка не моя, а жены. Жена не очень хочет с ней расставаться, но за 15 миллионов решила, что отдаст. Но все-таки супруга рассчитывает, что за такие деньги ее никто не купит. И кошка останется", - рассказал Шипунов.

По его словам, по объявлению звонили несколько человек, но о цене пока не договорились, хотя торг уместен.

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