Водители из Молдовы, направляющиеся в Бухарест, могут остаться там без авто

Граждане нашей страны, решившие отправиться в столицу Румынии на собственном автомобиле, должны быть предельно внимательными, иначе есть риск заплатить штраф в 2500 молдавских леев.

КИШИНЕВ, 21авг - Sputnik. Те граждане Молдовы, которые с понедельника планируют поездку в румынскую столицу, должны особое внимание уделить вопросу парковки своего автомобиля. Согласно законопроекту, который рассматривал Генеральный совет примэрии Бухареста, машины, поставленные на стоянку в неположенных местах, будет увозить эвакуатор на штрафстоянку. Это обойдется их владельцам в довольно внушительную сумму - 500 румынских леев (порядка двух с половиной тысяч молдавских леев).

"Мы начнем эвакуацию таких машин со следующей недели, у нас для этого есть вся необходимая техника. Эвакуированные машины будут располагаться на двух штрафстоянках в Бухаресте - одна из которых будет на улице Металлургии, а другая - на проспекте Тимишоара", - заявили сотрудники полиции румынской столицы местным СМИ.

Согласно решению бухарестского муниципалитета, транспортные средства, припаркованные в неположенных местах на центральных улицах столицы Румынии, будут эвакуироваться и возвращаться владельцу лишь при оплате им штрафа.

Фиксировать на фото и видео незаконно припаркованную машину будут сотрудники эвакуационной службы, чтобы потом доказать факт нарушения владельцу авто. Машину будут снимать детально, с разных ракурсов, чтобы у оштрафованного не возникало сомнений в законности примененных в его отношении санкций.

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