Новая фигура высшего пилотажа в исполнении российских летчиков - видео

Это сложный технический элемент, который под силу лишь слаженной связке опытных пилотов.

КИШИНЕВ, 21 авг - Sputnik. Телеканал "Звезда" опубликовал видеорепетиции группой "Первый полет" фигуры группового высшего пилотажа "Пропеллер".

"Зритель сможет увидеть проекцию пропеллера, дымовой след создаст радиус", - отметил Самохвалов.

«Звезда» публикует видео репетиции группой «Первый полет» фигуры высшего группового пилотажа «Пропеллер», которая будет впервые продемонстрирована на международном авиасалоне МАКС-2019.



Видео: "Первый полет" pic.twitter.com/GaHqt9o8Rw — Телеканал "Звезда" (@zvezdanews) 21 августа 2019 г.

​Отмечается, что в "чистовом варианте" она будет впервые продемонстрирована на международном авиасалоне МАКС-2019.

По словам руководителя пилотажной группы "Первый полет" Дмитрия Самохвалова, "Пропеллер" представляет собой сложный технический элемент, когда самолеты вращаются параллельно друг другу, на постоянном углу 180 градусов. Исполнять фигуру будут члены пилотажной команды Роман Овчинников и Антон Беркутов.