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Селфи

Как прославиться безбашенной брюнетке: устроить селфи-фотосессию в метро

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Общество
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Размещенные в соцсетях снимки и видео девушки без комплексов тут же привлекли широкое внимание.

КИШИНЕВ, 21 авг — Sputnik. Молодая особа по имени Джессика Джордж устроила в вагоне нью-йоркского метро селфи-фотосессию и покорила пользователей твиттера.

Один из присутствовавших при этом пассажиров по имени Бен Яр тайком снял эпизод на видео и выложил в микроблоге.

На записи девушка в обтягивающем черном платье и в туфлях на каблуках поставила смартфон на сиденье в вагоне метро и начала всячески позировать перед камерой. В это время за ней внимательно наблюдали сидевшие вокруг пассажиры.

​Публикация на данный момент собрала более 230 тысячи лайков.

Позже сама героиня видео  выложила получившиеся фотографии и прикрепила к посту ссылку на видео Бена Яра с подписью "Спасибо, сэр". После этого количество ее подписчиков достигло 28 тысяч человек.

​В комментариях к видео многие поразились смелости пассажирки и ее уверенности в себе, и признались, что хотели бы быть такими же раскрепощенными.

Кому-то из пользователей не понравилось поведение девушки и они обвинили ее в нарциссизме.

Были и те, кто отметил, что героиня видео ради селфи не побрезговала прикасаться к лицу и волосам после того, как хваталась руками за сидение в вагоне.

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