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Участник высокогорного карнавала

Совет от ученых для тех, кто хочет продлить свою жизнь

© Sputnik / Arthur Lebedev
Общество
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Риск преждевременной смерти повышается более чем в два раза, если человек проводит по девять-десять часов в сидячем положении.

КИШИНЕВ, 22 авг — Sputnik. Регулярные физические нагрузки значительно снижают риск ранней смертности, выяснили ученые. По данным опубликованного в British Medical Journal исследования, даже уборка в квартире может способствовать увеличению продолжительности жизни.

Цветы. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Специалисты изучили восемь исследований, в которых приняли участие суммарно 36 тысяч человек старше сорока лет.

Испытуемых поделили на четыре группы по уровню их ежедневной активности, в среднем за их жизнью наблюдали около шести лет.

Наблюдение показало, что риск преждевременной смерти у самой подвижной категории людей сокращается на 73 процента, а у второй по активности группы – на 66 процентов.

Ученые также утверждают, что для повышения продолжительности жизни при сидячем образе достаточно ходить быстрым шагом по 24 минуты в день, либо это же время потратить за физическую нагрузки средней степени интенсивности.

Специалисты также выяснили, что риск преждевременной смерти повышается более чем в два раза, если человек проводит по девять-десять часов в сидячем положении.

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