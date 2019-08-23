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"Уральские авиалинии": реакция на идею пустить аварийный А321 на сувениры

© Photo : Moscow City News Agency/Andrey Nikerichev
Общество
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Такое предложение было выдвинуто в соцсетях и вызвало там оживленную дискуссию.

КИШИНЕВ, 23 авг – Sputnik. По закону перевозчик не может продавать в качестве сувениров детали аварийно севшего на кукурузном поле в Подмосковье самолета Airbus A321, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании.

Ранее издание Ура.ру написало, что в соцсетях обсуждается идея превратить самолет в памятник или экспонат музея.

Кстати, некоторые предприимчивые граждане начали извлекать выгоду из авиапроисшествия под Москвой.

Гендиректор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов ответил на предложения о дальнейшей судьбе аварийного А321.

"Самолет находится под таможенным обременением. По закону авиакомпания не имеет права продавать или использовать в качестве сувениров какие-либо детали. Все, что осталось от воздушного судна, ожидает решения таможни", – сказала собеседница агентства.

В пятницу специалисты начали работы по разрезанию корпуса воздушного судна, после чего его части будут вывезены и утилизированы.

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" 15 августа выполнял рейс по маршруту Жуковский - Симферополь. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа.

Старший бортпроводник аварийно севшего в поле лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дмитрий Ивлицкий на пресс-конференции в Екатеринбурге.
© Sputnik / Владислав Белогруд
Фраза члена экипажа А321 стала принтом на футболке, запущенной в продажу RT

На взлете после отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. За медпомощью обратились 76 человек, госпитализирована была только одна женщина, остальным помощь оказали амбулаторно.

Президент Владимир Путин присвоил звания Героев России летчикам "Уральских авиалиний", посадившим самолет с 226 пассажирами на кукурузное поле в Подмосковье. Все остальные члены экипажа награждены Орденами Мужества.

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