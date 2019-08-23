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Автомобиль Aurus Senat

Стало известно, за сколько можно купить Aurus Senat Sedan

© Sputnik / Валерий Мельников
Общество
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К российскому автомобилю проявляется большой интерес за рубежом - со стороны политиков и бизнесменов.

КИШИНЕВ, 23 авг - Sputnik. Российский люксовый автомобиль Aurus Senat Sedan в розницу в базовом исполнении будет стоить 18 миллионов рублей, рассказал журналистам глава Aurus Адиль Ширинов.

В пятницу в "Москва-Сити" открылась галерея Aurus.

"Автомобиль, который представлен сегодня здесь, это Aurus Senat Sedan, его цена в базовой комплектации 18 миллионов рублей (около 274 тысяч доллвров - ред.)", - сказал Ширинов.

Презентация автомобиля Aurus Senat на Московском международном автомобильном салоне 2018
© Sputnik / Ilya Pitalev
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"Говоря о клиентской базе, я не стал бы останавливаться только на правительственных заказах для чиновников. Это для такой аудитории бизнесменов, которая заинтересована будет в продукции люксового сегмента, произведенной в России. Сегодня также очень большой международный интерес к продукту ", - добавил глава Aurus.

Проект "Кортеж" (бренд Aurus) - это семейство автомобилей класса "люкс" для первых лиц государства, в него входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник на единой модульной платформе. Он реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers и зарубежных партнеров. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей.

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