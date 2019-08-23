00:36 24 Августа 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.80
  • USD17.89
  • RUB0.27
  • RON4.19
  • UAH0.72
Поиск
Комар

"Комар-биобомба" бесчинствует в Причерноморье и готов расширить агрессию

© AFP 2019 / Luis Robayo
Общество
Получить короткую ссылку
52 0 0

Присутствие переносчиков тропических болезней в районах, в которых они, в принципе, быть не должны, стало общемировой проблемой.

КИШИНЕВ, 23 авг – Sputnik. Комары, переносящие смертельно опасные тропические болезни, могут угрожать не только жителям юга России, в зоне риска – Сибирь и Дальний Восток, сообщил РИА Новости профессор Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), заведующий лабораторией вирусологии ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН Михаил Щелканов.

Комар
CC0 / Pixabay / skeeze
"Полный финиш": Молдову атакуют комары, заражающие глистами

По мнению ученых, угроза распространения тропических болезней может приобрести более широкие масштабы, чем семь заболевших лихорадкой Западного Нила на Кубани: комару-переносчику смертельно опасной болезни достаточно укусить хотя бы одного человека, и эпидемия может охватить целый регион.

По словам Щелканова, это общемировая проблема, когда переносчики тропических болезней оказываются в районах, в которых, в принципе, быть не должны.

"Специалисты давно занимаются проблемой обнаружения инвазивных видов кровососущих насекомых на черноморском побережье. Если вспомнить историю, то до начала 1930-х годов в районе Сочи, абхазского побережья комары-переносчики опасных заболеваний обитали полчищами", - сказал ученый.

Как ночная бабочка и комар высасывают у птицы слезы и кровь
© Youtube / Science Magazine
Видео: как ночная бабочка и комар высасывают у птицы слезы и кровь

По его словам, климатические изменения способствуют изменению ареалов животных и растений, и комары - не исключение. "Они могут быть не только в Крыму или на Черноморском побережье Кавказа, но и в Западной Сибири, на Дальнем Востоке, везде, где есть условия для выживания комаров, туда будут "заходить" и более южные виды, которых раньше мы не обнаруживали. Только не надо думать, что местные виды безобидны - они не менее опасны в плане переноса различных патогенов", - сказал собеседник агентства.

Щелканов добавил, что в России существует лучшая в мире система обеспечения биологической безопасности, которая гарантирует население страны от бесконтрольного развития опасных эпидемических ситуаций.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Как летом спастись от комаров и других насекомых
Искусанные граждане Молдовы - по каким критериям "кровососы" выбирают жертву


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Ясско-Кишинёвская операция
Память, которую у нас не отнять: исторические кадры Ясско-Кишинёвской операции
Граждане Молдовы рассказали об освобождении
Что жители Кишинева знают о Дне освобождения Молдовы – видео
Ясско-Кишиневская операция 20 августа
В августе 44-го: как освобождали Молдову от фашизма

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться