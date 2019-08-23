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Forbes

Обладатель одного из самых больших состояний умер в США

CC0 / Pixabay / StockSnap
Общество
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По данным Forbes, миллиардер занимал 11-е место в списке самых богатых людей мира.

КИШИНЕВ, 23 авг — Sputnik. Американский предприниматель, миллиардер и один из самых богатых людей в мире Дэвид Кох скончался в возрасте 79 лет. Об этом сообщила журналист New Yorker Джейн Майер.

​"Источники, близкие к семье Дэвида Коха, говорят, что он умер", — написала она в твиттере.

Кох родился 3 мая 1940 года. Получил технологическое образование и вместе с братьями начал карьеру в фирме отца Koch Industries. После его смерти Дэвид вместе с братом Чарльзом значительно расширили границы деятельности компании, занявшись инвестициями в отрасли нефтепереработки, производства удобрений, полимеров, волокон и лесопроизводства.

Предприниматель активно участвовал в политической жизни, финансировал различные акции. В 1980 году баллотировался в вице-президенты от Либертарианской партии.

По данным Forbes на июнь 2018 года, его состояние оценивалось в 51 миллиард долларов, а сам он занимал 11-е место в списке самых богатых людей мира. По оценке Bloomberg на август 2019 года, состояние Чарльза и Дэвида Кохов составило 124,5 миллиарда долларов.

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