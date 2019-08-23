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КПП га границе

Россия - Украина: детали обмена удерживаемыми лицами

© Sputnik / Andrei Iglov
Общество
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В частности, стало известно, что готовится помилование для тех, кому вынесены приговоры судов и кто будет участвовать в обмене для возвращения на территорию РФ.

КИШИНЕВ, 23 авг – Sputnik. Киев в рамках обмена удерживаемыми лицами передаст Москве как россиян, так и граждан Украины, заявил адвокат Валентин Рыбин.

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Ранее адвокат бывшего бойца спецподразделения "Беркут" Александра Саттарова сообщил, что обмен удерживаемыми между Украиной и РФ назначен на 28-29 августа.

Кроме того, адвокат Рыбин сообщал РИА Новости, что Александр Баранов, Максим Одинцов и Евгений Мефедов примут участие в обмене заключенными между Украиной и РФ.

"Я не могу комментировать сам список, однако по имеющейся у меня информации, в обмене примут участие также граждане Украины", - сказал Рыбин в интервью, опубликованном на Youtube-канале журналиста Анатолия Шария, отвечая на вопрос о том, попали в список на обмен только граждане РФ или и те, кто имел украинский паспорт.

По словам адвоката, каждый из участников дал согласие на обмен, а также есть "юридический документ о том, что Украина к этому человеку не имеет больше никаких юридически-правовых претензий".

При этом он уточнил, что готовится помилование для тех, кому вынесены приговоры судов и кто будет участвовать в обмене для возвращения на территорию РФ.

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