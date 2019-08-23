Секрет привлекательности от "вечно молодой" пенсионерки - фото, видео

По ее словам, она намного счастливее, чем в молодости, потому что гордится своим телом.

КИШИНЕВ, 23 авг — Sputnik. Австралийка Лесли Максвелл рассказала Daily Mail о секретах привлекательности в 63 года.

Женщина работает фитнес-тренером, хотя начала увлекаться спортом только в 48 лет, когда захотела выглядеть и чувствовать себя моложе.

Максвелл советует обращать особое внимание на рацион и отдавать предпочтение продуктам, богатым питательными веществами.

"Моя мама говорила, что мальчики не любят девочек с мышцами, но я знаю, что это не так!" – вспоминает Максвелл.

Чтобы поддерживать форму, австралийка занимается в зале пять раз в неделю как минимум час.

Женщина постоянно участвует в спортивных конкурсах, и на ее счету около 30 побед. Максвелл уверена, что активный образ жизни благоприятно влияет на самочувствие и внешность.

"Для тонуса и рельефа мышц тренируйтесь со свободными весами", – сказала она.

У спортсменки три внука. Сейчас она разведена.

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