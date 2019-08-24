В честь освобождения Кишинева в Москве запустят праздничный салют

Салют, который начнется 24 августа в 22:00 часа в столице России, будет приурочен к 75-й годовщине освобождения молдавской столицы от немецко-фашистских захватчиков.

КИШИНЕВ, 24 авг - Sputnik. Сегодня, в день 75-летия освобождения Молдовы от фашизма, в Парке Победы на Поклонной горе в Москве состоится праздничный салют. Двенадцатью залпами из девяти салютных установок 2А85 и 18 артиллерийских орудий ЗИС-3 калибра 76 мм поздравит Россия Молдову с днем, который стал отправной точкой в построении новой республики, нового мирного молдавского общества.

Эстафету от Москвы примет Кишинев - когда залпы салюта отгремят в российской столице, их увидят и услышат на Площади Великого Национального собрания в нашем городе.

"Завтра Москва будет салютовать Кишиневу. Если рассматривать Ясско-Кишиневскую операцию, как седьмой "Сталинский удар", то остается еще 10 праздничных салютов, которые ознаменуют наиболее успешные операции Красной Армии в ходе Великой Отечественной войны. Они будут посвящены освобождению ряда советских и европейских городов", - сообщил в пресс-центре МИА "Россия Сегодня" старширй нацный сотрудник НИИ Военной истории Академии Генерального штаба ВС РФ Сергей Бандурин.

Москва салютует столицам освобожденных бывших союзных республик и европейских государств, начиная с 10 апреля 2019 года. памятные мероприятия - салюты над Москвой будут звучать вплоть до 9 мая 2020 года, когда на всем пространстве бывшего СССР и в Европе отметят 75-летие Великой Победы над фашизмом.

Салют уже прогремел в честь Одессы (10 апреля), Севастополя (10 мая), Минска (3 июля), Вильнюса (13 июля), Бреста (28 июля) и Каунаса (1 августа). В последний день лета, 31 августа, фейерверк запустят в честь освобождения Бухареста. А осенью столица поздравит Таллин (22 сентября), Ригу (13 октября) и Белград (20 октября).

Следующим городом, освобождение которого таким образом поприветствует белокаменная Москва, будет Бухарест, освобожденный 31 августа 1944 года.

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