Обнародован список карателей, которые в годы ВОВ уничтожали мирное население

Предоставленный УФСБ список карателей — это четыре пожелтевших от времени страницы с рукописным текстом.

КИШИНЕВ, 27 авг - Sputnik. Управление ФСБ по Новгородской области обнародовало список карателей, которые в годы Великой Отечественной войны уничтожали мирное население в деревне Жестяная Горка и селе Черное. Там погибли тысячи человек, в том числе старики, женщины и дети. Раскопки захоронений продолжаются.

Руководитель отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по области Сергей Килессо в беседе с РИА Новости допустил, что некоторые палачи все еще могут быть в живых.

В мае этого года Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о геноциде в Новгородской области. Расследование касается событий 1941-1943 годов в деревне Жестяная Горка и селе Черное. Специалисты эксгумировали пока около 500 останков.

Предоставленный УФСБ список карателей — это четыре пожелтевших от времени страницы с рукописным текстом. Девятнадцать имен тех, кто истреблял мирное население в годы оккупации: Рудольф Гроте, Олег Климов, Сергей Коржи, Загерс Цагерс, Карлис Лацис, Адольф Клибус, Янис Цирулис, Харис Лиепиньш, Артур Кривиньш и другие. Все — уроженцы или жители Латвийской ССР. В документе приводятся приметы карателей: рост, телосложение, цвет волос и глаз. Упоминается владение русским и другими языками. У некоторых указаны воинские звания, места проживания после войны. Так, Эрих Бухрот в 1945 году находился в Германии. Датируется список 1967 годом. Сведений, понесли ли каратели наказание, в документе нет.

Cписок карателей © Sputnik /

Cписок карателей © Sputnik /

Cписок карателей © Sputnik /

Cписок карателей © Sputnik / 1 / 4 © Sputnik / Cписок карателей

Свидетельства о массовых расстрелах начали собирать сразу после освобождения Новгородской области от оккупации в 1944 году. Очевидцы рассказывали, что за деревней Жестяная Горка есть четыре захоронения.

"То подразделение СД, которое дислоцировалось в Жестяной Горке, было сформировано в Риге и состояло в основном из латышей. Командовали два немецких офицера", — рассказывает Сергей Килессо.

Численность подразделения не превышала 40 человек. Создали две группы: одна выявляла сочувствующих советской власти, вторая занималась исключительно борьбой с партизанами, военными, разведчиками. "Обе группы находились в деревне Жестяная Горка, у них были два дома, отведенные под штабы, подчинялись одному офицеру", — уточняет следователь.

© Sputnik / Дом, в котором в годы ВОВ размещался штаб латвийских карателей

Арестованных привозили в деревню Жестяная Горка как группами, так и в одиночку. Одних допрашивали, пытали, других сразу расстреливали. Тела складывали по порядку в заранее вырытые ямы, присыпали, а потом закапывали. Убийства были поставлены на поток.

Ученый-историк Дмитрий Асташкин говорит, что расстреливали практически ежедневно.

"Убивали всех: мужчин и женщин, коммунистов и православных священников, взрослых и детей, русских и евреев. На допросах подвергали истязаниям. Крики жертв слышали в деревне. Видели, как избитых арестантов каратели СД ведут к месту расстрела. Ямы, в которые сбрасывали трупы, были открытыми, многие местные это запомнили", — излагает историк показания очевидцев.

Килессо подтверждает, что имена карателей, а также немецких офицеров известны. "Преждевременно говорить о конкретных фамилиях, хотя, конечно, они уже есть", — отмечает он.

© Sputnik / Жертва латвийских карателей, погребенная в районе деревни Жестяная Горка

Немецкое командование не доверяло прибалтийским карателям настолько, чтобы пустить их на передовую с оружием в руках. "Такие подразделения в тылу выполняли полицейские функции и действовали очень жестоко, причем с огромным удовольствием", — добавляет следователь.

В архивных документах есть свидетельства разных расправ. Так, зимой 1942 года каратели привели к месту казни двух девушек, блондинку и брюнетку. Одежда на них была изорвана. Их закололи кинжалами.

Килессо говорит, что карательные отряды, по сути, зачищали территорию. По его словам, в деревне Жестяная Горка и селе Черном с октября 1941-го по конец 1943 года с мирными жителями расправлялись на основании приказа немецкого командования о создании в этом районе буферной зоны, "зоны отчуждения", в которой не должно было быть никого, кто хоть как-то сочувствовал советской власти.

"Причем ширина этой зоны должна была быть очень большой: от передовой линии до Ленинграда", — уточняет он.

Как рассказал Асташкин, каратели отличались пунктуальностью, вели учет задержанных и расстрелянных. Не из любви к порядку, а с расчетом на премию, повышенные пайки.

Одна большая могила

Зачистка проводилась двумя способами. Во-первых, жителей всех окрестных деревень угоняли в Германию на работы. Только из Жестяной Горки увезли 500-600 человек. Во-вторых, расстрелы. По словам Килессо, в деревне Жестяная Горка и селе Черное находятся самые массовые захоронения.

"Раскопки еще в самом начале, но мы предполагаем, что жертв может быть порядка пяти тысяч", — говорит следователь.

Как объясняет Асташкин, цифры, фигурирующие сейчас в деле, определены по раскопкам 1947 года. "Но поднимали ведь не все тела. Копали яму три на три метра, подсчитывали кости и экстраполировали на все захоронение", — объясняет он.

Судебно-медицинская экспертная комиссия, указывает историк, пришла к выводу, что в ямах-могилах у Жестяной Горки зарыто не менее 2600 тел, смерть граждан была насильственной и последовала от полученных смертельных ран — сквозных огнестрельных пулевых ранений головы, шеи, груди, повреждений головы тупыми тяжелыми предметами и остро режущим и рубящим оружием, а также переломов реберных дуг, часто множественных, причиненных какими-то тупыми предметами.

"Среди трупов обнаружены останки мужчин в возрасте от 14 до 55 лет и женщин от 18 до 60–65 лет", — добавляет он.

Эксперты тогда указывали, что ранения на трупах не были боевыми, пулевые ранения характерны для автомата "Шмайссер", в ряде случаев выстрелы в затылочную часть головы производились в упор, о чем свидетельствует копоть на костях черепа.

© Sputnik / Место раскопок в районе деревни Жестяная Горка, где следователи обнаружили около 500 тел жертв латвийских карателей

В районе села Черное, деревни Жестяная Горка следователи обнаруживают не только захоронения на месте расстрела, но и могильники, где тела даже не предавали земле. Палачи не утруждали себя рытьем могил.

"Трупы просто собирали и складывали по карьерам. Вся территория вокруг деревни Жестяная Горка, по сути, является одной большой могилой", — подчеркивает следователь.

Сейчас эксгумировали более 500 жертв, в том числе женщин и детей. У всех характерные повреждения на костях скелета. "А ведь мы еще не вскрыли даже половины захоронений. Мы также исследуем местность вокруг деревни Жестяная Горка и села Черное", — сообщает Килессо.

© Sputnik / Место раскопок в районе деревни Жестяная Горка, где следователи обнаружили около 500 тел жертв латвийских карателей

Расправы были жестокими. Яма глубиной четыре метра. Подводят жертв. Выстрелы. Следующая группа. Выстрелы. Никто не проверял, погибли ли люди, их просто закапывали. "Очевидцы рассказывали, что из этих ям-могильников сутки-двое доносились крики и плач", — говорит Килессо.

"Мы подняли 30-40 останков, у которых не хватает частей тела", — добавляет Килессо. Можно предположить, что это следствие прижизненных пыток.

Также следователь рассказал, что обнаружено и захоронение, где, предположительно, были одни дети. Дело в том, что рост жертв — от 60 сантиметров до метра. "Таких останков было порядка полусотни. Все в одном месте. Мы не можем объяснить, почему. Вероятно, было событие, в результате которого все были расстреляны", — говорит Килессо.

Палачи могут быть живы

Объем работы, проделанный следователями, поражает. Только за первый месяц вскрытия захоронений в центральный аппарат направили материалов на десять томов.

"Информации уже немало. Детальнее могут рассказать в центральном аппарате. Причем это лишь первичный материал. Основная задача, конечно, — установить преступников, потерпевших, их родственников", — уточняет Килессо.

Логичный итог расследования — выявление виновных, в том числе тех, кто ранее не фигурировал в архивах. Килессо допускает такую возможность. "А почему нет? Более того, я даже не могу исключить того, что некоторые из преступников окажутся живыми до сих пор. Посмотрите кадры из Латвии, Эстонии, где счастливые люди преклонных лет, пышущие жизнью, с нацистскими флагами и в нацистской форме бегают вокруг площади и отдают нацистские приветствия. Почему бы кому-то из них не оказаться тем, кто действовал в Жестяной Горке", — рассуждает следователь.

© Sputnik / Место раскопок в районе деревни Жестяная Горка, где следователи обнаружили около 500 тел жертв латвийских карателей

Прошло 75 лет, но многие бесчеловечные преступления так и остались безнаказанными. Деревня Жестяная Горка и село Черное — лишь один из эпизодов. Почти в каждом населенном пункте Новгородской области находят новые свидетельства зверств нацистов. Хочется верить, что все, кто причастен к этому, понесут наказание, ведь у этих преступлений нет срока давности.

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