Автомобильный бренд, наиболее популярный у украинцев за годы независимости

Западноевропейским, американским и азиатским производителям в лидеры выйти не удалось.

КИШИНЕВ, 27 авг — Sputnik. Аналитики украинской компании Auto Consulting и эксперты AC Heritage подсчитали, сколько новых автомобилей было продано в стране с момента объявления независимости в 1991 году.

По данным составителей рейтинга, больше всего новых машин за это время продал АвтоВАЗ/Lada — примерно миллион автомобилей.

На втором месте оказались машины Запорожского автомобилестроительного завода (ЗАЗ). Третье место — у южнокорейского производителя Daewoo.

В тройку моделей-бестселлеров украинского рынка вошли Daewoo Lanos (Sens с 2002 года), Lada Samara и "Жигули".

Всего за прошедшие 27 лет, с 1991 по 2018 годы, дилеры на Украине продали 4,3 миллиона новых легковых автомобилей.

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