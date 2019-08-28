Ученые официально подтвердили: оптимисты живут дольше

Новые исследования Бостонского университета подтверждают, что оптимисты меньше болеют и лучше живут. Люди, которые замечают, что "стакан наполовину полон" имеют все шансы дожить до 85 лет

КИШИНЕВ, 28 авг - Sputnik. Оптимисты живут дольше и болеют меньше, а самое главное уровень оптимизма можно повышать, говорится в исследовании ученых из школы медицины Бостонского университета.

Ученые долгое время изучали жизнь 70 тысяч мужчин и женщин, оценивали их уровень оптимизма, а также общее состояние здоровья и привычки: такие как диета, курение и употребление алкоголя.

За женщинами следили 10 лет, а за мужчинами - 30 лет. Исследователи обнаружили, что самые оптимистичные группы мужчин и женщин демонстрировали лучшие результаты, чем наименее оптимистичные группы.

Оптимизм основан на общем восприятии ближайшего будущего. Человек ожидает, что все будет хорошо, и позитивное мышление приносит плоды.

"Несмотря на то что исследования выявили много факторов риска заболеваний и преждевременной смерти, мы относительно мало знаем о положительных психосоциальных факторах, которые могут способствовать здоровому старению", - поясняет доктор философии, психолог клинических исследований в Национальном центре посттравматического стрессового расстройства Левина Ли.

Проанализированные данные доказывают, что умение во всем видеть только хорошее улучшает качество жизни и помогает сохранить долголетие.

Оптимисты имеют больше шансов дожить до 85 и даже переступить этот рубеж.

Доктор Кэтрин Херт, эксперт по психологии из Лондонского университета, отмечает, что для долгой и здоровой жизни важна психологическая стабильность и физическая активность одновременно.

"Наряду с обучением и поощрением людей к сбалансированному питанию и регулярным занятиям спортом для увеличения продолжительности жизни мы также должны помнить о психологическом благополучии и важности оптимистичного взгляда на окружающую нас действительность", - отмечает Херт.

Это не первые исследования в данной области, когда оптимизм называли отличным лекарством от многих болезней.

Ранее было доказано, что люди, которые ходят в приподнятом настроении имеют более низкий риск развития сердечных и легочных заболеваний, могут избежать преждевременной смерти.

Также это напрямую связано с тем, что оптимисты чаще пессимистов ведут здоровый и активный образ жизни, быстрее восстанавливаются после стрессовых ситуаций.

Тем временем, Лиза Бортолотти, профессор философии в Бирмингемском университете, добавила, что другие формы оптимизма также могут принести пользу.

"У нас могут быть предвзятые взгляды на наши способности и наше будущее. Если мы верим, что можем достичь наших целей, мы с большей вероятностью будем продолжать работу над целью, даже когда возникнут трудности", - заключила профессор философии.

Таким образом, оптимистичные взгляды являются ключевым элементом здорового образа жизни.