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Здание Верховной рады Украины в Киеве.

Обмен заключенными между Россией и Украиной по формуле "33 на 33" отложен

© Sputnik / Стрингер
Общество
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Причина задержки носит технический характер, будет меняться список с украинской стороны .

КИШИНЕВ, 28 авг - Sputnik. Киев внес в списки обмена заключенными с РФ трех граждан, которые были ранее освобождены, поэтому списки будут меняться, заявил в среду адвокат Валентин Рыбин.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский у здания апелляционного суда Киева
© Sputnik / Стрингер
Руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского освободили

Ранее адвокат бывшего бойца спецподразделения "Беркут" Александра Саттарова сообщил, что обмен удерживаемыми между Украиной и РФ назначен на 28-29 августа.

Россия - Украина: детали обмена удерживаемыми лицами >>> 

В среду сайт "Громадське ТВ" ("Общественное ТВ") со ссылкой на адвоката Валентина Рыбина сообщил, что дату обмена заключенными между Украиной и РФ перенесли.

"Формула "33 на 33", которая была заявлена некоторыми СМИ ранее, скорее всего не подтверждается, потому что Украиной в списке лиц, которые она готова была передать на обмен оказались (внесены – ред.) трое людей, которые ранее были освобождены", - сказал Рыбин в опубликованном в среду видеокомментарии для YouTube-канала журналиста Анатолия Шария.

В связи с этим, по словам адвоката, список с украинской стороны будет меняться. "Эти изменения будут связаны с тем, что в него попадут лица, которые действительно хотят участвовать в обмене", - отметил Рыбин.

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