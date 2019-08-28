Обмен заключенными между Россией и Украиной по формуле "33 на 33" отложен

КИШИНЕВ, 28 авг - Sputnik. Киев внес в списки обмена заключенными с РФ трех граждан, которые были ранее освобождены, поэтому списки будут меняться, заявил в среду адвокат Валентин Рыбин.

Ранее адвокат бывшего бойца спецподразделения "Беркут" Александра Саттарова сообщил, что обмен удерживаемыми между Украиной и РФ назначен на 28-29 августа.

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В среду сайт "Громадське ТВ" ("Общественное ТВ") со ссылкой на адвоката Валентина Рыбина сообщил, что дату обмена заключенными между Украиной и РФ перенесли.

"Формула "33 на 33", которая была заявлена некоторыми СМИ ранее, скорее всего не подтверждается, потому что Украиной в списке лиц, которые она готова была передать на обмен оказались (внесены – ред.) трое людей, которые ранее были освобождены", - сказал Рыбин в опубликованном в среду видеокомментарии для YouTube-канала журналиста Анатолия Шария.

В связи с этим, по словам адвоката, список с украинской стороны будет меняться. "Эти изменения будут связаны с тем, что в него попадут лица, которые действительно хотят участвовать в обмене", - отметил Рыбин.

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