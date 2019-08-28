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Здание министерства иностранных дел России в Москве

Российский МИД поблагодарил организации, поддержавшие Вышинского

© Sputnik / Максим Блинов
Общество
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Тема:
Преследование журналистов и СМИ на Украине (106)
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В Москве исходят из того, "что и в будущем по другим вопросам мы можем рассчитывать вот на такую настоящую кооперацию".

КИШИНЕВ, 28 авг - Sputnik. Москва благодарна международным и российским организациям, в том числе представителю ОБСЕ по свободе СМИ Арлему Дезиру, выступавшим в поддержку руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, который в среду был освобожден из-под стражи на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Я хочу сказать и выразить искренние слова благодарности профильным международным структурам, неправительственным организациям, как в России, так и за рубежом. В особенности представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ господину Дезиру за принципиальную позицию по делу Вышинского", - заявила она на брифинге в среду.

Кирилл Вышинский освобожден
© Sputnik /
Как Кирилл Вышинский вышел на свободу - видео

Захарова добавила, что в Москве исходят из того, "что и в будущем по другим вопросам мы можем рассчитывать вот на такую настоящую кооперацию, основанную прежде всего на уважении закона и всех тех правочеловеческих норм, правил и соглашений, которые были выработаны международным сообществом за последние десятилетия".

Вышинский находился под стражей более 400 дней. Суд по инкриминируемым ему статьям еще впереди.

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Тема:
Преследование журналистов и СМИ на Украине (106)

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