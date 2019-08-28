Кирилл Вышинский: моя ближайшая цель - это отстаивание моего доброго имени

После прихода нового главы украинского государства прекратилось давление на суд, сказал Кирилл Вышинский в своем первом интервью РИА Новости после выхода из-под ареста.

Киевский апелляционный суд в среду решил освободить Вышинского из-под стражи под личное обязательство. Вышинского обязали по первому требования прибывать в суд, сообщать об изменении своего места проживания или работы, а также воздерживаться от общения со свидетелями.

Следующее заседание суда по рассмотрению дела против Вышинского запланировано на 16 сентября. Вышинский находился под стражей более 400 дней.

- Кирилл, мы вас поздравляем с выходом из-под стражи. Какие у вас ближайшие планы?

- Планы простые, они связаны с судебным процессом. О чем я говорил и раньше и подтверждал сегодня в суде. Что моя ближайшая цель это отстаивание моего доброго имени и доказательство моей невиновности в суде. Это главный план на ближайшее время.

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Пройдет какое-то время, день, два, я немного привыкну к свободе. Задышу обоими легкими, и тогда наверняка у меня появятся другие планы. Конечно, надеюсь в ближайшее время увидеться с отцом. Он на Украине.

- То есть 16 сентября вы примете участие в заседании?

- Да. Сейчас есть такая дата – 16 сентября.

- Ваше освобождение совпало с подготовкой обмена задержанными, о котором сейчас много говорят. Это совпадение или подготовка к вашему участию в обмене?

- Я всегда говорил, что «обмен» - это слова, которые были произнесены еще до того, как мне вручили подозрение в совершении неких преступлений. Это фраза, которую произносили политики из окружения (Петра) Порошенко еще в мае прошлого года. Поэтому я, как человек, который считает себя абсолютно невиновным, и моя еще нигде не доказана, никаким судом – поэтому я не говорю об обмене. Я хочу главного – чтобы суд изменил мне меру пресечения, чтобы я оказался на свободе. Я хочу продолжать доказывать свою невиновность в суде. «Обмен» - это не то, к чему я когда-либо стремился. Это точно навязанный старой политической властью, по крайней мере, в отношении меня, безумный проект бывшей администрации президента Порошенко.

Я не посвящен в какие-либо детали политические и неполитические. Я просто знаю, что люди с такими же обвинениями, которые сидели со мной в соседних корпусах и камерах, они уже больше месяца находятся на свободе. Это связано с отменой безальтернативности меры пресечения по ряду статей. То есть люди с такими же статьями, как у меня, вышли на свободу раньше, чем я. Под разную форму обязательств.

Поэтому я считал справедливым для себя изменения меры пресечения так же, как это произошло с другими людьми. Я хотел справедливого решения суда – я его получил.

- Почему именно сейчас? Ведь апелляции на арест подавались вашим адвокатом много раз.

- Я не хочу играть ни в какие версии и заговоры. Я думаю, что изменения в ежедневной моей судьбе произошли, конечно, в том числе благодаря тому, что перестало оказываться давление на суды. Ушел из власти человек, который хотел сделать мою личную судьбу частью своего политического пиара.

- Порошенко?

- Да. Я не хочу сейчас строить никакие версии – я ни во что не посвящен в этом плане. Просто понимаю, что если бы Порошенко оставался президентом, я бы сегодня такого решения суда не дождался.

- Вы сохраняете украинское гражданство?

- Да. Я остаюсь гражданином Украины.

- Спасибо за интервью, и еще раз поздравляем.

- Вам большое спасибо, коллегам большой привет и благодарность за поддержку.

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