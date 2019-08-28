Захарова высказалась о дне памяти жертв тоталитарных и авторитарных режимов

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ считает, что подобным шагом Еврокомиссия в очередной раз, по сути, дала понять, что в ЕС не намерены отказываться от практики исторических спекуляций и приравнивания освободившего Европу от фашизма Советского Союза к нацистской Германии.

КИШИНЕВ, 28 авг – Sputnik. Российский МИД считает недопустимыми попытки проводить параллели между Советским Союзом и нацистской Германией. Так представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала заявление Еврокомиссии по случаю так называемого "Европейского дня памяти жертв тоталитарных и авторитарных режимов".

"Мы с сожалением констатируем, что данный документ является примером взятой брюссельскими евроструктурами линии на фальсификацию и переписывание европейской истории. Его центральным элементом вновь стал тезис о том, что подписанный 23 августа 1939 года договор о ненападении между Германией и Советским Союзом якобы цитирую "открыл темную главу европейской истории", - сказала Захарова на еженедельном брифинге в среду.

По ее словам, при этом, как и в предыдущие годы, в нем ни слова не сказано о захватнических и человеконенавистнических замыслах нацистского режима, о значении победы над германским фашизмом во Второй мировой войне и роли в ней Советского Союза.

"Подобным шагом Еврокомиссия в очередной раз, по сути, дала понять, что в Европейском союзе не намерены отказываться от практики (которую мы считаем порочной) исторических спекуляций и приравнивания освободившего Европу от фашизма Советского Союза к нацистской Германии", - подчеркнула представитель МИД России.

О чем забывают еврочиновники?

Захарова обратила внимание, что про Мюнхенский сговор и про то, что творилось в Европе в конце 1930 годов, естественно, никто вспоминать не хочет. Как отметила представитель МИД России, "та самая "темная глава европейской истории" была открыта не 23 августа 1939 года, а намного раньше, когда в западных столицах было сделан выбор в пользу политики умиротворения гитлеровского режима и перенаправления его агрессивных устремлений на Восток".

"Кульминацией этой линии стал Мюнхенский сговор 1938 года, который был, я бы сказала, если наверное не похоронен информационно, но попытки такие на европейском пространстве, по крайней мере, если мы говорим о пространстве Европейского союза, предпринимаются регулярно. Сделать все, чтобы эту страницу собственной истории будущие поколения не знали", - заявила она.

"Волонтеры Победы": наш долг сохранять историческую память о ВОВ>>>

Кстати, декларации о ненападении, аналогичные договору о ненападении между Германией и Советским Союзом, были подписаны Англией и Францией с Германией на год раньше, чем это сделал Советский Союз, а между Варшавой и Берлином – еще в 1934-м, напомнила представитель внешнеполитического ведомства России.

"Но это почему-то тоже не входит в зону интересов Еврокомиссии, об этом тоже почему-то никто не хочет помнить и напоминать. Хотя это странно, потому что эти-то страны как раз являются участниками Европейского союза, и можно было бы уделить им должное внимание", - подчеркнула Захарова.

Императив для всех

Пресс-секретарь МИД России отметила, что заключение советско-германского договора о ненападении стало для Советского Союза вынужденным шагом на фоне нежелания Запада поддержать его предложение о создании системы коллективной безопасности. И этот факт, как считает представитель российского министерства иностранных дел, еврочиновники тоже предпочитают не вспоминать.

"Мы считаем недопустимыми попытки проводить параллели между Советским Союзом и нацистской Германией. Окончательная точка в этом вопросе была поставлена решениями Нюрнбергского трибунала, в них четко и недвусмысленно дана квалификация того, кто во Второй мировой войне выступил на стороне добра, а кто – на стороне зла. Исходим из того, что признание в полном объеме итогов Второй мировой войны, которые закреплены в уставе ООН и других международных документах, является императивом для всех, в том числе, для Европейского союза", - заявила Захарова.

К чему могут привести попытки перекроить историю?

Попытки переписать историю могут привести к страшным последствиям, считает официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ. По ее словам, результаты вольного обращения с историческими фактами видны в ряде европейских государств, в которых просто открыто ведется пропаганда нацистских идей и ценностей. По ее словам, все это не только оскорбляет память миллионов жертв, но и угрожает фундаментальным принципам обеспечения демократии и прав человека.

Молдова слепо следует за ЕС

К слову, в слепом подражании Европейскому союзу был замечен и молдавский кабмин. Так, премьер-министр Майя Санду объявила, что 23 августа в республике будет отмечаться "Европейский день ​​памяти жертв всех тоталитарных и авторитарных режимов". И члены правительства действительно отметили этот день прямо накануне 75-й годовщины освобождения молдавской земли от фашизма. Церемония, которую организовал кабмин, прошла крайне скромно, если не сказать глухо. Горячие речи чиновников собрались послушать редкие зеваки.

Зато годовщину освобождения Молдавии от фашизма в стране отметили с размахом – была и официальная церемония возложения цветов к Вечному огню на мемориале "Вечность", и марш на мемориальном комплексе "Шерпенский плацдарм", и открытие в центре Кишинева отреставрированного памятника воинам-освободителям Молдавии, и праздничный концерт, и салют.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK