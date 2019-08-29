Даже старые рыбаки не припомнят такой акулы - видео

Гигантскую акулу выловили рыбаки в турецкой провинции Чанаккале, сообщил телеканал NTV.Отмечается, что рыбаки были ошеломлены гигантскими размерами выловленной в Эгейском море акулы и сделали множество фотографий морской хищницы, поделившись ими в соцсетях.
В водах Средиземного и Эгейского морей обитает несколько видов акул, большинство из которых не представляет угрозы для людей.
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