"Рядом!": Сеть комментирует новый жест Трампа в сторону супруги - видео

КИШИНЕВ, 30 авг — Sputnik. В твиттере появилось видео, на котором президент США Дональд Трамп подзывает первую леди жестом, который обычно используют, чтобы дать команду собаке.
Ролик распространился и среди русскоязычных пользователей соцсети, поразив зрителей.
На кадрах, опубликованных писателем Джеймсом Фелтоном, Мелания Трамп подбегает к супругу сразу после того, как он похлопал себя по ноге.Автор поста прокомментировал видео словами нынешнего президента США: "Никто не уважает женщин больше меня", добавив от себя: "Ко мне, девочка! Ко мне, моя жена!"
"Ей даже не дали вкусняшку", — написал в ответ на пост пользователь @arbourable.
"Всегда вместе, браво!" — отметила @Siriwan652.
А @andrewinphoenix добавил, что теперь понятно, почему Мелания обменялась поцелуями с канадским премьером Джастином Трюдо.
Не остались в стороне от обсуждения и русскоязычные пользователи твиттера. "Достигается длитeльной дрeссировкой. Хорошо хоть мячик нe выронил", — прокомментировал пост пользователь Василий. "Мужик!" — отметил @iBaxx65.
Ранее в соцсетях раскритиковали президента США, бросившего жену под дождем.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK