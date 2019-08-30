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Президент США Дональд Трамп с женой Меланьей

"Рядом!": Сеть комментирует новый жест Трампа в сторону супруги - видео

© REUTERS / Jonathan Ernst
Общество
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Ролик распространился и среди русскоязычных пользователей соцсети, поразив зрителей.

КИШИНЕВ, 30 авг — Sputnik. В твиттере появилось видео, на котором президент США Дональд Трамп подзывает первую леди жестом, который обычно используют, чтобы дать команду собаке.

Ролик распространился и среди русскоязычных пользователей соцсети, поразив зрителей.

 На кадрах, опубликованных писателем Джеймсом Фелтоном, Мелания Трамп подбегает к супругу сразу после того, как он похлопал себя по ноге.

Автор поста прокомментировал видео словами нынешнего президента США: "Никто не уважает женщин больше меня", добавив от себя: "Ко мне, девочка! Ко мне, моя жена!"

"Ей даже не дали вкусняшку", — написал в ответ на пост пользователь @arbourable.

"Всегда вместе, браво!" — отметила @Siriwan652.

Melania Trump
© AP Photo / Susan Walsh
Мелания Трамп на приёме в Лондоне веселилась без мужа - фото

А @andrewinphoenix добавил, что теперь понятно, почему Мелания обменялась поцелуями с канадским премьером Джастином Трюдо.

Не остались в стороне от обсуждения и русскоязычные пользователи твиттера. "Достигается длитeльной дрeссировкой. Хорошо хоть мячик нe выронил", — прокомментировал пост пользователь Василий. "Мужик!" — отметил @iBaxx65.

Ранее в соцсетях раскритиковали президента США, бросившего жену под дождем.

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