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У него не большой палец, как у всех, а "суперпалец" - видео

© Sputnik / Vitaliy Ankov
Общество
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Американец поразил соцсети "перстом огромного размера".

КИШИНЕВ, 30 авг — Sputnik. Двадцатилетний студент из США Джейкоб Пина - уникум - длина большого пальца его правой руки достигает 13 сантиметров.

Он не знает, почему эта часть тела у него настолько непропорциональна, но с удовольствием демонстрирует ее окружающим.

На своих страницах в соцсетях парень выкладывает видео, где он сбивает пальцем бутылку, гладит собаку или играет в приставку.

Всего на странице Джейкоба в TicTok почти 150 тысяч подписчиков и более двух миллионов лайков.

Он отмечает внимание окружающих к своей особенности и считает важным принимать себя.

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