У него не большой палец, как у всех, а "суперпалец" - видео

КИШИНЕВ, 30 авг — Sputnik. Двадцатилетний студент из США Джейкоб Пина - уникум - длина большого пальца его правой руки достигает 13 сантиметров.
Он не знает, почему эта часть тела у него настолько непропорциональна, но с удовольствием демонстрирует ее окружающим.
На своих страницах в соцсетях парень выкладывает видео, где он сбивает пальцем бутылку, гладит собаку или играет в приставку.
Всего на странице Джейкоба в TicTok почти 150 тысяч подписчиков и более двух миллионов лайков.
Он отмечает внимание окружающих к своей особенности и считает важным принимать себя.
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