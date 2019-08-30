"Евровидение-2020" пройдет в Роттердаме

Полуфиналы конкурса запланированы на 12 и 14 мая, а финал — на 16 мая.

КИШИНЕВ, 30 авг — Sputnik. Следующее шоу "Евровидение" примет голландский город Роттердам, сообщается на сайте музыкального конкурса.

В качестве альтернативного кандидата для проведения конкурса рассматривался Маастрихт.

Ранее стало известно, что Амстердам отказался принимать Евровидение, поскольку в городе были заняты все подходящие арены.

В этом году конкурс проходил в Израиле. Победил Дункан Лоуренс из Нидерландов, набрав 492 балла. Второе место занял представитель Италии Мамуд, третье — россиянин Сергей Лазарев.

Представительница Молдовы Анна Одобеску не прошла в финал.

На презентационном ролике представлены виды Роттердама, которому предстоит принять "Евровидение-2020".

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