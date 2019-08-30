21:42 30 Августа 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.75
  • USD17.83
  • RUB0.27
  • RON4.18
  • UAH0.71
Поиск

"Евровидение-2020" пройдет в Роттердаме

© Sputnik / Vladimir Astapkovich
Общество
Получить короткую ссылку
24 0 0

Полуфиналы конкурса запланированы на 12 и 14 мая, а финал — на 16 мая.

КИШИНЕВ, 30 авг — Sputnik. Следующее шоу "Евровидение" примет голландский город Роттердам, сообщается на сайте музыкального конкурса.

В качестве альтернативного кандидата для проведения конкурса рассматривался Маастрихт.

Евровидение
© AP Photo / Armando Franca
Амстердам - на предложение принять "Евровидение": "Спасибо, нет"

Ранее стало известно, что Амстердам отказался принимать Евровидение, поскольку в городе были заняты все подходящие арены.

В этом году конкурс проходил в Израиле. Победил Дункан Лоуренс из Нидерландов, набрав 492 балла. Второе место занял представитель Италии Мамуд, третье — россиянин Сергей Лазарев.

Представительница Молдовы Анна Одобеску не прошла в финал.

На презентационном ролике представлены виды Роттердама, которому предстоит принять "Евровидение-2020".

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Стали известны полные результаты зрительского голосования на Евровидении
Организаторы пересчитали баллы: на "Евровидении" пересмотрели итоги
Теги:
Евровидение


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Самые яркие фото недели. 24 - 30 августа
Экипажи МКС сдают экзамены
Перед стартом: экипажи МКС сдают экзамены
Протесты организованы двумя оппозиционными политформированиями - Партией социалистов Республики Молдовы (ПСРМ) и Нашей партией.
Вечная борьба за власть: как прошли 28 лет независимости в молдавской политике

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться