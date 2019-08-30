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Лидер КНДР Ким Чен Ын

Подаренные Ким Чен Ыном собаки уже имеют "внуков", тех прекрасно пристроят

© Sputnik / Aleksey Nikolskiy
Общество
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Шесть подросших малышей породы Пхунсан в скором времени разъедутся в разные концы Южной Кореи.

КИШИНЕВ, 30 авг - Sputnik. Щенки от собак, подаренных лидером КНДР Ким Чен Ыном президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину, будут жить в разных частях страны, говорится в сообщении администрации южнокорейского главы.

​Сообщение проиллюстрировано фотографиями, сделанными во дворе официальной резиденции президента Южной Кореи Чхонвадэ.

​"Собаки Пхунсан, которые были переданы Севером в качестве подарка в ходе Пхеньянского межкорейского саммита в 2018 году. После того, как шесть щенков совершили свою последнюю прогулку по резиденции, они поедут жить при четырех местных правительствах - Сеуле, Инчхоне, Тэджоне и Кванджу", - отмечается в заметке.

Встреча Ким Чен Ына со своим южнокорейским коллегой
© Ruptly
Шаг за черту: встреча Ким Чен Ына со своим южнокорейским коллегой

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе третьего межкорейского саммита подарил президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину двух охотничьих собак породы Пхунсан. Самец, рожденный в ноябре 2017 года, получил имя Сонган, а самка, появившаяся на свет в марте того же года, была названа Коми. В ноябре прошлого года у Коми появились шесть щенков - трое самцов и трое самок.

Для южнокорейского лидера подаренные собаки - не первые данной породы. У него уже есть одна собака породы Пхунсан по кличке Мару.

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