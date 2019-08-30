Подаренные Ким Чен Ыном собаки уже имеют "внуков", тех прекрасно пристроят

Шесть подросших малышей породы Пхунсан в скором времени разъедутся в разные концы Южной Кореи.

КИШИНЕВ, 30 авг - Sputnik. Щенки от собак, подаренных лидером КНДР Ким Чен Ыном президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину, будут жить в разных частях страны, говорится в сообщении администрации южнокорейского главы.

'2018 남북정상회담 평양' 당시 북측에서 선물로 보내온 풍산개 곰이. 곰이가 낳은 강아지 6마리가 오늘 마지막 청와대 산책을 한 뒤 이제 서울, 인천, 대전, 광주 4개 지방자치단체로 이사갑니다. 평화의 염원을 담은 산, 들, 해, 강, 달, 별이가 전국 각지에서 잘 자라길 바랍니다. pic.twitter.com/KnVANSIDWn — 대한민국 청와대 (@TheBlueHouseKR) 30 августа 2019 г.

​Сообщение проиллюстрировано фотографиями, сделанными во дворе официальной резиденции президента Южной Кореи Чхонвадэ.

Moon distributes puppies of Pungsan dogs gifted by N.K. leader https://t.co/g5i2Z7i3mY — Yonhap News Agency (@YonhapNews) 30 августа 2019 г.

​"Собаки Пхунсан, которые были переданы Севером в качестве подарка в ходе Пхеньянского межкорейского саммита в 2018 году. После того, как шесть щенков совершили свою последнюю прогулку по резиденции, они поедут жить при четырех местных правительствах - Сеуле, Инчхоне, Тэджоне и Кванджу", - отмечается в заметке.

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе третьего межкорейского саммита подарил президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину двух охотничьих собак породы Пхунсан. Самец, рожденный в ноябре 2017 года, получил имя Сонган, а самка, появившаяся на свет в марте того же года, была названа Коми. В ноябре прошлого года у Коми появились шесть щенков - трое самцов и трое самок.

Для южнокорейского лидера подаренные собаки - не первые данной породы. У него уже есть одна собака породы Пхунсан по кличке Мару.

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