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Туман на взлетно-посадочной полосе

Туман в Москве: как он повлиял на авиарейсы в Кишинев

© Sputnik / Evghenii Panasenco
Общество
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В общей сложности число отложенных и отмененных рейсов приближается к полутора сотням.

КИШИНЕВ, 31 авг - Sputnik. В аэропортах Москвы в субботу задержаны из-за тумана порядка 140 авиарейсов.

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По последним данным, во Внуково задержано 29 рейсов, в Домодедово - 37, еще девять отменены. В Шереметьево задерживаются 71 рейс. В подмосковном Жуковском отмененных и задержанных рейсов нет. 

Самолет
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Из-за сложных метеоусловий позже запланированного графика вылетел из российской столицы и рейс 9U 178, S7 4541 в Кишинев. Вместо 06.10 он прибыл в Молдову в 06.51.

Таким образом и рейс из Кишинева в российскую столицу (9U 173, S7 4536) отправился с задержкой - вместо 07.10 вылет состоялся в 07.57

Рано утром Москву накрыл сильный туман. Город окутало густой серой дымкой. Ожидается, что он рассеется ближе к середине дня.

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