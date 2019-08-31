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Мемориал Могила Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве

Частица Вечного огня от Могилы Неизвестного солдата отправлена в Словению

© Sputnik / Алексей Куденко
Общество
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Нарышкин считает, что память должна сберечь и наше поколение, и будущие поколения от таких трагедий, как трагедия Второй мировой войны.

КИШИНЕВ, 31 авг - Sputnik. Церемония переноса частицы Вечного огня от Могилы Неизвестного солдата у Кремлевской стены в Москве в столицу Словении Любляну прошла в субботу, мероприятие приурочено к предстоящему 1 сентября 80-летию со дня начала Второй мировой войны. 

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"Вечный огонь - это символ скорби и памяти о великом поколении победителей, защитивших нашу страну и весь мир от фашистской агрессии. Мы также отдаем должное нашим союзникам на Западе и на Востоке. Отдать дань их мужеству, стойкости и героизму - наш безусловный нравственный долг", - сказал на церемонии председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, которого цитирует РИА Новости.

По его словам, "эта память должна сберечь и наше поколение, и будущие поколения от таких трагедий, как трагедия Второй мировой войны".

Как пояснил Нарышкин, данная церемония - "символической акт, напоминание об общей исторической памяти".

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"Мы помним о мужестве тысяч и тысяч жителей оккупированных стран Европы, сражавшихся с нацизмом в рядах отрядов Сопротивления", - отметил он. 

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Это будет первый Вечный огонь, зажженный за последние десятилетия в столице страны – члена ЕС и НАТО. Церемония задумана как символ общей исторической памяти, служащий напоминанием о роли Красной армии в освобождении Европы от нацизма на фоне участившихся попыток пересмотра ключевых событий Второй мировой войны.

При участии ветеранов Великой Отечественной войны, почетного караула и военного оркестра огонь зажгли в лампаде для последующей транспортировки в Словению спецбортом министерства обороны России. На церемонии прошла минута молчания, состоялось возложение цветов к Могиле Неизвестного солдата.

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