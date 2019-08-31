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Режим ЧП в Тунисе продлен до конца года

Pixabay.com
Общество
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Меры приняты в связи с предстоящими в стране президентскими выборами.

КИШИНЕВ, 31 авг - Sputnik. Временный президент Туниса Мухаммед ан-Насер подписал указ о продлении действия режима чрезвычайного положения на всей территории этой страны до конца 2019 года, сказано в сообщении президентской администрации.

Уточняется, что меры приняты в связи с предстоящими в стране президентскими выборами. 

СПУТНИК_Полиция оцепила место взрыва автобуса с охраной президента Туниса
© Ruptly
Полиция оцепила место взрыва автобуса с охраной президента Туниса

Режим ЧП в Тунисе действует с 2015 года. В июне 2015 года на тунисском курорте Эль-Кантауи в провинции Сус произошел теракт, унесший жизни 40 человек. Атаке также подвергся Национальный музей Бардо в столице страны. В ноябре 2015 года террорист-смертник атаковал в столице сотрудников президентской гвардии.

После серии нападений террористов в 2015 году власти Туниса усилили меры безопасности, что позволило, в частности, восстановить поток иностранных туристов в эту североафриканскую страну.

Однако 4 июля в столице Туниса произошли два взрыва, оба были направлены против сил безопасности. В результате нападений, совершенных смертниками, погиб один полицейский, девять человек пострадали.

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