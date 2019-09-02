Пока все спали: вечерний ажиотаж в Кишиневе, супер-ураган, подготовка к ВЭФ

Читайте в ежедневном обзоре Sputnik о событиях, которые произошли с падением темноты в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 2 сен - Sputnik. Рынок ”Calea Basarabiei” накануне был похож на живой муравейник до поздней ночи, люди спешили выбрать цветы, которые их дети-ученики вручат утром своим педагогам. Покупатели руководствовались принципом "мы за ценой не постоим", и уходили домой с розами, хризантемами, орхидеями.

© Sputnik / Cristina Bas На цветочном рынке: подготовка к 1 сентября

Букет стоил от 80 леев и выше, статная голландская роза обходилась в полста монет, которая поменьше - в 20 леев за штуку.

Многие покупатели приходили с детьми. В районе рынка образовались большие пробки.

"Дориан" атакует Америку

Пользователи Twitter опубликовали видео урагана , достигшего наивысшей категории.

"Молитесь за Абако, потому что Дориан пришел", - говорится в подписи к одному из роликов.

Yall pray fa Abaco.. cause Dorian has arrived pic.twitter.com/EtavFYKMcq — Tinker Bell🌼 (@QueenAnarchyy) 1 сентября 2019 г.

​На опубликованных кадрах ветер гнет деревья, а водяной поток затапливает город на острове Абако.

Wow! New video coming in out of the #Bahamas. The surge from #HurricaneDorian is putting the whole town of New Plymouth on Green Turtle Cay, Abaco underwater 😳 video by Chamon McIntosh #dorian #hirricane #Dorian2019 pic.twitter.com/jHBDNPK5ny — James Wieland (@SurfnWeatherman) 1 сентября 2019 г.

​Ранее урагану присвоили пятую, наивысшую категорию. Скорость ветра составляет 257 километров в час.

"Дориан становится сильнейшим ураганом в современной истории северо-западных Багам. Катастрофичные условия возникают на островах Абако", - заявляют синоптики.

​Национальный центр США по слежению за ураганами сообщил, что ураган "Дориан" разворачивается на север и может обрушиться на южные регионы. Власти Флориды объявили эвакуацию большей части побережья, в Джорджии и Южной Каролине объявлен режим ЧС.

Как отметил президент Дональд Трамп, "Дориан" может стать самым мощным за последние десятилетия ураганом.

Подготовка к ВЭФ-2019 вышла на финишную прямую

Лайнер Costa Venezia, который станет плавучей гостиницей для гостей пятого Восточного экономического форума во Владивостоке, пришвартовался у городского морвоказала, сообщает РИА Новости.

Это новый лайнер класса Dream, он введен в эксплуатацию в марте этого года. Длина судна – 324 метра, ширина – 37 метров, число кают – 2116. Всего судно может вместить более 5 тысяч человек.

В прошлом году часть гостей форума поселили на круизном судне Costa NeoRomantica под флагом Италии.

ВЭФ пройдет во Владивостоке 4-6 сентября.

© Sputnik / Виталий Аньков Подготовка к V Восточному экономическому форуму

Воздушное пространство над Владивостоком закроют с 3 по 6 сентября в связи с проведением Восточного экономического форума.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Восточный экономический форум посетят порядка 5 тысяч участников более чем из 50 стран, самые многочисленные делегации у Китая и Японии. По словам Ушакова, в деловой программе ВЭФ - порядка 70 мероприятий, в том числе панельные сессии, рабочие завтраки, круглые столы, а также страновые бизнес-диалоги (Россия - Индия, Россия - Китай, Россия - Республика Корея, Россия - Япония, Россия - АСЕАН, Россия - Европа).

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