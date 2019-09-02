Что прекрасный пол запоминает лучше, чем сильный

КИШИНЕВ, 2 сен – Sputnik. Специалисты изучили результаты более 600 исследований, проведенных между 1973 и 2003 годами и затронувшими более 1,2 миллиона человек, пишет Daily Mail.
В результате они пришли к выводу, что у женщин лучше развита эпизодическая память, из-за чего они гораздо лучше запоминают подробности событий из своей жизни, например, детали разговора, или могут быстрее вспомнить, что произошло в определенный момент на прошлой неделе.
Кроме того, женщины лучше запоминают лица, и у них также лучше развита сенсорная память, из-за чего они лучше разбираются в запахах.
Тем не менее, по словам ученых, мужчины также имеют некоторые преимущества, в частности, они легче запоминают пространственную информацию, из-за чего им будет легче, к примеру, найти дорогу к месту, где припаркована машина.
Однако ученые также подчеркивают, что эпизодическая память является одним из самых чувствительных видов памяти, поэтому она более подвержена влиянию таких негативных факторов, как недостаток сна, стресс и старение.
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