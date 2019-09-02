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Памятник дружбе Украины и России в одном из парков Керчи.

Обмен заключенными между Москвой и Киевом - лишь после указа Зеленского

© Sputnik / Михаил Мокрушин
Общество
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Пока президент Украины не подпишет акт об амнистировании, процедура не может состояться.

КИШИНЕВ, 2 сен – Sputnik. Адвокат Валентин Рыбин заявил, что обмена заключенных между Украиной и РФ в понедельник не будет, они ожидают указа украинского президента Владимира Зеленского о помиловании.

"Сегодня не будет (обмена – ред.). Пока не будет указа Зеленского о помиловании, никто никуда не поедет. Указа пока нет", - заявил Рыбин РИА Новости в понедельник.

В середине прошлой недели стало известно, что дату обмена заключенными между Украиной и РФ перенесли.

CC BY-SA 2.0 / Hans Birger Nilsen / Kyiv seen from St. Andrew's church
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"Формула "33 на 33", которая была заявлена некоторыми СМИ ранее, скорее всего не подтверждается, потому что Украиной в списке лиц, которые она готова была передать на обмен оказались (внесены – ред.) трое людей, которые ранее были освобождены", - сказал Рыбин в опубликованном в среду видеокомментарии для YouTube-канала журналиста Анатолия Шария.

В связи с этим, по словам адвоката, список с украинской стороны будет меняться. "Эти изменения будут связаны с тем, что в него попадут лица, которые действительно хотят участвовать в обмене", - отметил Рыбин.

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