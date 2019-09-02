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Выставка Наполеон. Жизнь и судьба

Хорошая вакансия на приличный срок: есть возможность поработать Бонапартом

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
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В качестве нанимателя выступают власти британского острова Святой Елены.

КИШИНЕВ, 2 сен - Sputnik. Двойник Наполеона Бонапарта должен будет представлять регион на серии мероприятий, посвященных 200-летию смерти французского императора в изгнании.

Наполеон провел на британском острове в Атлантике последние годы своей жизни и скончался здесь 5 мая 1821 года.

​"Туристические власти Святой Елены ищут мужчину, желающего изображать Наполеона во время торжеств, посвященных 200-летию (его смерти)", - говорится в заявлении Офиса по делам туризма в Twitter.

Кандидат, который станет своего рода послом острова, должен быть свободен для участия во всех мероприятиях 2019, 2020 и 2021 годов. Особо отмечается, что он должен иметь представительную внешность и уметь общаться с политиками высокого ранга.

Соискатели вакансии должны пройти пробы в костюме Наполеона не позднее 27 сентября. Первое мероприятие с его участием запланировано уже на 15 октября этого года.

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