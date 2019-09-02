Хорошая вакансия на приличный срок: есть возможность поработать Бонапартом

КИШИНЕВ, 2 сен - Sputnik. Двойник Наполеона Бонапарта должен будет представлять регион на серии мероприятий, посвященных 200-летию смерти французского императора в изгнании.

Наполеон провел на британском острове в Атлантике последние годы своей жизни и скончался здесь 5 мая 1821 года.

We are seeking a Napoleon impersonator. Contact us for terms of reference. pic.twitter.com/GRnxMszEOi — St Helena Tourism (@sthelenatourism) 29 августа 2019 г.

​"Туристические власти Святой Елены ищут мужчину, желающего изображать Наполеона во время торжеств, посвященных 200-летию (его смерти)", - говорится в заявлении Офиса по делам туризма в Twitter.

Кандидат, который станет своего рода послом острова, должен быть свободен для участия во всех мероприятиях 2019, 2020 и 2021 годов. Особо отмечается, что он должен иметь представительную внешность и уметь общаться с политиками высокого ранга.

Соискатели вакансии должны пройти пробы в костюме Наполеона не позднее 27 сентября. Первое мероприятие с его участием запланировано уже на 15 октября этого года.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK