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Вспышка на Солнце

Мощная магнитная буря обрушилась на Землю

CC BY 2.0 / Rapid Fire Flaring / NASA Goddard Space Flight Center
Общество
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Усиление геомагнитной активности регистрируется в настоящее время почти всеми станциями слежения.

КИШИНЕВ, 2 сен - Sputnik. Вторая по силе за текущий год магнитная буря зафиксирована по всей Земле, сообщают ученые лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук.

"Довольно заметное усиление геомагнитной активности регистрируется в настоящее время одновременно почти всеми станциями слежения на нашей планете", - говорится на сайте института.

Солнце
CC BY 2.0 / Erik Drost / Cleveland Sunrise
Земля - в зоне мощной магнитной бури, в эти часы ее интенсивность на пике

Магнитная буря началась еще 31 августа и продлится до утра вторника. Максимальные всплески, которые фиксируются учеными, составляют два балла по пятибалльной шкале. Она связана с приближением к Земле потока быстрого солнечного ветра. "Некоторым сюрпризом, однако, стало раннее начало бури, которое ожидалось не раньше воскресенья, а также её сила — прогноз был лишь на бурю обычного для этого года минимального первого уровня", - говорится в сообщении.

Происходящая магнитная буря стала второй по силе в этом году.

Отмечается, что "более крупное событие регистрировалось за прошедшие восемь месяцев лишь однажды — в мае текущего года, когда буря достигла уровня 3 из 5".

"Учитывая довольно большую скорость текущего потока, а также стабильную обстановку на Солнце, с большой вероятностью он повторно придёт к Земле в конце сентября, 27-28 числа. Повторится ли в данные дни буря текущей силы, или за это время скорость течений плазмы снизится, сказать сейчас трудно", - заявляют ученые.

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