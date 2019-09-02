Владимир Плахотнюк распродает активы в Молдове

КИШИНЕВ, 2 сен - Sputnik. Один из крупнейших поставщиков IТ-услуг в Центральной и Восточной Европе, австрийская группа компаний S&T AG из Австрии, приобрела 51% акций капитала BASS Systems в Республике Молдова.

В уставном капитале BASS Systems 72% принадлежали Assentis Holdings Limited (Кипр), которую контролируют лица, приближенные к бывшему лидеру Демократической партии Владимиру Плахотнюку.

Об этом в понедельник сообщает издание mold-street.com со ссылкой на тайваньскую прессу.

О сделке было объявлено на Тайваньской фондовой бирже. Общая сумма сделки составляет 5,739 миллиона евро за долю в 51% в уставном капитале BASS Systems.

В течение нескольких лет с подачи Плахотнюка и его делового партнера Онисима Попеску все государственные органы работали исключительно с BASS Systems. С 2013 года BASS Systems выиграла государственные контракты на сумму 3 миллиарда лев (168,7 миллионов долларов), отмечает портал.

В частности, с 2016 по 2018 годы BASS Systems осуществляла поддержку информационной системы Таможенной службы ASYCUDA World. В 2016 году компания также выиграла тендер на автоматизацию бизнес-процессов и IТ-решений для министерства внутренних дел.

Прокурор сообщил об уголовном деле, в котором фигурирует Плахотнюк>>>

В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство, сообщают РИА Новости. В феврале МВД России сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. Установлено, что организаторами преступного сообщества были Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон, у которых есть гражданство России. Тверской суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Плахотнюка по делу о создании преступного сообщества и наркоторговле.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK