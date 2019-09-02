Пушистая контрабанда: в Брянске с поезда "Кишинев-Москва" сняли 16 щенков

Владельцы щенков говорят, что не знали правил, однако это не помогло им пройти таможню.

КИШИНЕВ, 2 сен — Sputnik. При таможенном контроле поезда "Кишинев-Москва" инспекторы Володарского таможенного поста Брянской таможни пресекли незаконный ввоз живых щенков, сообщается на официальном сайте Центрального таможенного управления РФ.

Щенят породы бульдог незаконно пытались ввезти на таможенную территорию Евразийского экономического союза двое граждан Молдовы.

"В одном из вагонов инспекторы обнаружили переноски с 12 щенками. Их хозяин рассказал, что вез животных в Москву по просьбе знакомых. О том, что нужно предоставить ветеринарные документы, мужчина не знал, — цитирует официальный сайт российской таможни и.о. начальника поста Марата Шамсиева.

– Не знала таможенных правил и женщина, следующая в другом вагоне поезда. Она везла четырех щенков в подарок родственникам".

В отношении граждан Молдовы возбуждены дела об административных нарушениях. Щенки возвращены на сопредельную территорию, сообщают российские таможенники.

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