Объявлен в розыск: нарушитель ПДД в рясе, гонявший на самокате - видео

КИШИНЕВ, 3 сен – Sputnik. Запись с видеорегистратора одного из смоленских водителей запечатлела, как мужчина в рясе мчится на электросамокате по оживленной трассе. Многие пользователи заметили, что мужчина проехал на красный свет, с высокой скоростью, обгоняя общественный транспорт и почти не отставая от автомобилей.

Смоленская полиция после этого сообщила, что установит личность "лихача", а заодно - и водителя автомобиля, который проехал на красный свет.

Представитель Смоленской митрополии усомнился, что мужчина на видео действительно служит в РПЦ.

"Мы выясняли эту информацию. То, что на видео запечатлен мужчина в рясе, это факт. Но то, что это священник, идентифицировать невозможно, епархия таких не знает", - сообщил РИА Новости представитель митрополии.

В июне глава ГИБДД РФ Михаил Черников говорил о создании рабочей группы, которая проанализирует правила дорожного движения и подскажет, как их улучшить в связи с необходимостью описать новые транспортные средства, не включенные в ПДД, а также уточнить формулировки некоторых понятий. Председатель межрегиональной общественной организации защиты прав потребителей "Комитет по защите прав автовладельцев" Александр Холодов тогда обращал внимание, что ПДД не учитывают современные средства транспорта – к примеру, электрические самокаты, моноколеса.

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