Видео свадьбы маленькой девочки со взрослым мужчиной вызвало бурю эмоций

КИШИНЕВ, 3 сен — Sputnik. Бракосочетание произошло в провинции Кохгилуйе и Бойерахмед в Иране. На опубликованных кадрах видно семейное торжество, на котором собрались взрослые и дети. Они хлопают в ладоши, поют песни и танцуют.

Посреди комнаты на диване сидят жених с невестой — бородатый мужчина и маленькая девочка, которой, по словам Алинежад, нет и 13 лет. В какой-то момент видно, что девочка вытирает глаза, как будто у нее текут слезы.

This a wedding party for girl who is under 13 years old. I cried when I received this video from

Bahmai County which is a county in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Province in Iran. Under Islamic laws 13 year old girl can marry but cannot chose her dress code. pic.twitter.com/gqIQZDUcju — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) 2 сентября 2019 г.

​Как написала журналистка, она расплакалась, когда ей прислали это видео.

"По исламским законам, 13-летняя девочка может выйти замуж, но не может самостоятельно выбрать свой наряд", — говорится в посте.

Ролик просмотрели почти 275 тысяч раз, им поделились более 3,8 тысячи человек.

Многие пользователи поддержали Алинежад, назвав подобную свадьбу преступлением.

"Это насилие над ребенком, мое сердце разрывается", — говорится в комментарии Nicky Larkin.

"С ними явно что-то не так. Это неправильно", — считает Stephanie Kimbrell.

Позже стало известно, что суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг этот брак.

Союз признан "нежелательным из-за возраста девочки".

Родители решили подождать два года, чтобы ребенку исполнилось 13 лет. После этого пара сможет пожениться с разрешения суда.

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