Пока вы спали: Додон улетел в Брюссель, в Сети появилось фото с места падения Су-25

КИШИНЕВ, 4 сен - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон отправился с двухдневным рабочим визитом в Брюссель. Там глава государства проведет встречи с руководством ЕС, НАТО и Сената Бельгии.

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Об этом Додон сообщил на своей странице в соцсети.

"Будем обсуждать повестку двусторонних и многосторонних отношений с председателем Европейского Парламента Давидом-Марией Сассоли, Верховным Представителем ЕС по внешней политике и безопасности Федерикой Могерини, европейским комиссаром по политике добрососедства и переговорам по расширению Йоханнесом Ханом, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, председателем комиссии Европарламента по внешним связям Дэвидом Маккалистером и председателем Сената Бельгии Сабин Ларюэль. В ходе этих бесед будут затронуты многие вопросы, касающиеся реализации реформ в нашей стране, развития торгово-экономического сотрудничества с европейскими партнёрами, энергетические вопросы, региональная безопасность и так далее", - отметил он.

Появилось фото, предположительно, снятое на месте падения Су-25

В Сети появилось фото, предположительно, сделанное на месте падения учебно-боевого самолета Су-25УБ в Ставропольском крае. Снимок опубликован в сообществе "Нетипичный Ставрополь" во "ВКонтакте".

На фото видна глубокая воронка и обломки летательного аппарата, разбросанные вокруг. Крупный элемент, запечатленный на снимке, вероятно, является двигателем упавшего штурмовика.

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Су-25УБ потерпел крушение ориентировочно в 38 километрах юго-западнее Буденновска, при столкновении с землей самолет взорвался и был полностью разрушен. Полет выполнялся без боекомплекта.

Поиски пилотов штурмовика продолжаются, в районе крушения обнаружены их парашюты.

В Бельцах автобус въехал в частный дом

По информации Бельцкого инспектората полиции, авария произошла вчера вечером. Водитель автобуса MAN припарковал машину и, не удостоверившись в том, что поставил её на тормоз, ушёл.

После этого автобус начал движение задним ходом, снёс забор и столкнулся со стеной дома. В итоге его владельцам причинён значительный материальный ущерб.

В происшествии никто не пострадал.

Заявление посольства России

Посольство России в Болгарии прокомментировало заявление МИД этой страны о выставке, приуроченной к 75-летию освобождения Восточной Европы, выразив недоумение в связи с прозвучавшими утверждениями о роли СССР во Второй мировой войне.

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В болгарском внешнеполитическом ведомстве ранее сочли эту выставку, которая пройдет 9 сентября в российском культурном центре в Софии, вмешательством во внутренние дела страны, а также призвали не считать борьбу Советского Союза с нацизмом освобождением Европы.

В заявлении российского диппредставительства, опубликованном в соцсетях, подчеркивается, что выставка в Софии не имеет ничего общего с внутриполитической ситуацией в Болгарии.

Дипломаты отметили, что экспозиция призвана ознакомить жителей Болгарии с архивными материалами из российских фондохранилищ. "Многие из документов были ранее неизвестны или недавно рассекречены и говорят о решающей роли Красной Армии в избавлении человечества от фашистской чумы", - подчеркнули в посольстве.

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