Самка питона никак не могла разродиться, пришлось делать кесарево - фото

КИШИНЕВ, 4 сен - Sputnik. Сотрудники ветеринарного госпиталя "Зоозащита-НН" в Нижнем Новгороде спасли белого питона по кличке Альбина, они сделали змее кесарево сечение, сообщается на странице клиники в социальной сети "ВКонтакте".
"Бедная змея не могла разродиться на протяжении двух месяцев. Серпентолог принял решение о необходимости оперативного вмешательства, чтобы помочь питону", - говорится в сообщении.
Кесарево сечение было проведено бригадой хирургов в присутствии анестезиолога и серпентолога.
Операция длилась шесть часов, змея находилась под газовым наркозом.
Отмечается, что послеоперационный период у Альбины проходит без осложнений, она хорошо себя чувствует.
Увидеть необычного пациента нижегородских ветеринаров можно на выставке экзотических животных.
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