Самка питона никак не могла разродиться, пришлось делать кесарево - фото

Роженица мучилась около двух месяцев, и хирурги решили, что без их помощи не обойтись.

КИШИНЕВ, 4 сен - Sputnik. Сотрудники ветеринарного госпиталя "Зоозащита-НН" в Нижнем Новгороде спасли белого питона по кличке Альбина, они сделали змее кесарево сечение, сообщается на странице клиники в социальной сети "ВКонтакте".

"Бедная змея не могла разродиться на протяжении двух месяцев. Серпентолог принял решение о необходимости оперативного вмешательства, чтобы помочь питону", - говорится в сообщении.

Кесарево сечение было проведено бригадой хирургов в присутствии анестезиолога и серпентолога.

Операция длилась шесть часов, змея находилась под газовым наркозом.

Отмечается, что послеоперационный период у Альбины проходит без осложнений, она хорошо себя чувствует.

Увидеть необычного пациента нижегородских ветеринаров можно на выставке экзотических животных.

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