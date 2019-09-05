08:06 05 Сентября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.66
  • USD17.84
  • RUB0.27
  • RON4.16
  • UAH0.71
Поиск
Роза

Уроженцы Молдовы вырастили в Брянской области более 100 сортов роз - видео

© Sputnik / Виталий Аньков
Общество
Получить короткую ссылку
73 0 0

Чтобы цветы были устойчивы к климату средней полосы России, семья прививает их черенки к шиповнику.

КИШИНЕВ, 5 сен – Sputnik. Уроженцы Молдовы Татьяна и Олег Кожемякины в течение пяти лет занимаются разведением роз в Брянской области. 

Заседание Парламента 27.09.2018
© Sputnik / Miroslav Rotari
Гречаная: Россия для Молдовы больше, чем стратегический партнер

В село Невдольск Суземского района чета переехала пять лет назад. И сразу же супруги взялись за розарий. У Татьяны этим делом в Молдове занимались еще родители. Поэтому о розах она знает все.

С момента переезда успешно выращены под открытым небом свыше 100 сортов роз .

Кожемякины на брянской земле выращивают розы, прививая их к шиповнику. Это делает цветы более устойчивыми к непростому климату средней полосы.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Шаповалов: экономическое взаимодействие с Россией необходимо Молдове
Маленко: Россия готова обучать специалистов под нужды регионов Молдовы
Шипы и розы Антуана де Сент-Экзюпери. К юбилею писателя. Передача 4
Смотри, пока не съели: Элтон Джон, феррари, розы, туфли - из шоколада


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Битва за сборы, привесы и надои: политики в поле и на ферме
Обмануть могут каждого: как распознать фальшивые банкноты – видео
Обмануть могут каждого: как распознать фальшивые леи, доллары и евро – видео
Сколько здоровых лет отпущено европейцам
Рейтинг стран ЕС: кому "светит" хорошее здоровье до пенсии

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться