Уроженцы Молдовы вырастили в Брянской области более 100 сортов роз - видео

КИШИНЕВ, 5 сен – Sputnik. Уроженцы Молдовы Татьяна и Олег Кожемякины в течение пяти лет занимаются разведением роз в Брянской области.
В село Невдольск Суземского района чета переехала пять лет назад. И сразу же супруги взялись за розарий. У Татьяны этим делом в Молдове занимались еще родители. Поэтому о розах она знает все.
С момента переезда успешно выращены под открытым небом свыше 100 сортов роз .
Кожемякины на брянской земле выращивают розы, прививая их к шиповнику. Это делает цветы более устойчивыми к непростому климату средней полосы.
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