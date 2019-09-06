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Винодельческое хозяйство UPPA Winery в Крыму

Статистика: в какой стране ЕС жители за свой евро могут купить больше выпивки

© Sputnik / Сергей Мальгавко
Общество
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Названы страны с самым дорогим и самым доступным для населения алкоголем.

КИШИНЕВ, 6 сен – Sputnik. Европейское статистическое агентство сравнило стоимость спиртных напитков в странах ЕС, выяснив, что дороже всего пристрастие к алкоголю обходится на севере континента, а дешевле всего – на Балканах.

"При сравнении уровня цен в странах ЕС со средним индексом цен (100), результаты показывают, что цены на алкогольные напитки (спиртные напитки, вино и пиво) были самыми высокими в Финляндии (с индексом цен 182)", - говорится в сообщении агентства, которое проанализировало цены за 2018 год.

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За лидером следуют Ирландия (177) и Швеция (152). В пятерку самых дорогих стран в этой категории вошли также Греция и Великобритания.

При этом цены были самыми низкими в Болгарии и Румынии (оба с индексом уровня цен 74).

Ниже среднеевропейского индекса цены оказались также во Франции, Литве, Германии, Польше, Испании, Чехии и Венгрии.

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