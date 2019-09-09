Выборы в России: предварительные итоги и позиция МИДЕИ по голосованию в Крыму

Подсчет продолжается: по итогам обработки 100% протоколов определены победители на губернаторских выборах в нескольких российских регионах.

КИШИНЕВ, 9 сен – Sputnik. В России продолжается подсчет голосов на выборах разного уровня, состоявшихся в воскресенье, 8 сентября, в 85 регионах РФ.

В единый день голосования состоялись выборы в 13 законодательных собраний, в 16 регионах на прямых выборах избирали губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, в трех столицах регионов - глав муниципальных образований. Также прошли довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.

Предварительные итоги

По результатам обработки 100% протоколов определены победители на губернаторских выборах в шести российских регионах.

В Курской области с 81,07% голосов побеждает кандидат от "Единой России", врио губернатора Роман Старовойт.

На выборах губернатора Алтая с 59% голосов побеждает врио главы республики Олег Хорохордин.

В Липецкой области временно исполняющий обязанности главы администрации Игорь Артамонов набирает 67,29% голосов.

В Курганской области с 80,86% голосов лидирует врио губернатора Вадим Шумков.

На выборах губернатора в Волгоградской области с результатом 76,81% голосов побеждает действующий глава региона Андрей Бочаров.

Действующий губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров побеждает на выборах после подсчета 100% протоколов с 79,65% голосов.

Выборы в Мосгордуму

В Москве 8 сентября прошел эксперимент по электронному голосованию.

После обработки 99,47% протоколов самовыдвиженцы занимают 26 мест в Московской городской думе. У КПРФ — 14 мест, у "Яблока" и "Справедливой России" — по три.

Всего в Мосгордуме 45 депутатских кресел.

Выборы прошли нормально

Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов заявил, что выборы в единый день голосования в России прошли нормально.

"На мой взгляд, судя по предварительным докладам наших мониторинговых рабочих групп, которые работали в единый день голосования в полутора десятков регионов, выборы прошли нормально", - заявил Федотов РИА Новости.

По его словам, при этом все равно есть и проблемы, которые надо решать, и недостатки, которые надо устранять в будущем. Об этом, как отметил чиновник, будет сказано в докладе президенту Владимиру Путину.

Позиция МИДЕИ Молдовы по выборам в Крыму и Севастополе

В воскресенье прошли выборы и в парламент Крыма, а также в местные советы.

Молдавское министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) уже поспешило прокомментировать голосование в этом регионе.

"Молдова не признает так называемые выборы в Крыму и Севастополе, аннексированные Россией. Наша страна поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины", - отмечено на странице министерства иностранных дел и европейской интеграции республики в Twitter.

​Любопытно, это частное мнение министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы, или официальная позиция страны? Кроме МИДЕИ выборы в Крыму никто и представителей молдавской власти пока не прокомментировал.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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