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Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня.

Вышинский рассказал, чем намерен заниматься после освобождения

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
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Кирилла Вышинского, освобожденного украинским судом и приехавшего в субботу в Москву, коллеги из МИА "Россия сегодня" встретили караваем.

КИШИНЕВ, 9 сен – Sputnik. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в рамках большой пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" заявил, что хочет остаться в профессии и готов продолжить свою работу.

"Что касается того, где я работаю, да, я по-прежнему сотрудник РИА Новости. Если не выгонят, буду работать. И, конечно же, я хочу остаться в профессии. Хочу заниматься журналистикой, тем более, что у меня появился новый опыт", – отметил он.

© RIA Novosti.
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По его мнению, опыт не бывает плохим или хорошим. "Это прожитая часть моей жизни, это встречи с людьми, это понимание того, что происходит в стране, поскольку я видел это не только из кабинета главного редактора", - сказал Вышинский.

Он выразил уверенность в том, что этот опыт ему пригодится и что ему есть, что рассказать.

История Кирилла Вышинского

Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

В среду, 28 августа, Вышинский был освобожден из-под стражи. А в субботу, 7 сентября, прилетел в Москву. В этот же день Россия и Украина освободили по 35 осужденных и задержанных граждан.

Каравай для Вышинского 

В понедельник Вышинский прибыл офис МИА "Россия сегодня", где у него была запланирована пресс-конференция.

"Коллеги, спасибо большое за теплый прием. Спасибо, что ждали", - сказал он встречающим его сотрудникам агентства.

Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев также поблагодарил коллектив агентства за поддержку Вышинского.

"Теперь он (коллектив агентства - ред.) в полном составе. Все 16 месяцев это была незаживающая рана для нас, когда Кирилла с нами не было. Это были застенки - Херсон, Киев, условия, которые для журналиста приравнены к настоящей пытке. Сейчас мы все вместе, камень упал этот, который давил на наше сердце. Хотя это ещё не окончательная свобода, не оправдательный приговор ", - отметил он.

Коллеги подарили Вышинскому белую футболку с надписью "Журналист не должен сидеть в тюрьме" и преподнесли большой каравай. 

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