За что замуж вышла, тем и назовется

Именно за "что", а не за "кого", поскольку эксцентричная британка вступила в брак с представителем растительного мира.

КИШИНЕВ, 9 сен — Sputnik. Жительница британского города Меллинг Кейт Каннингем вышла замуж за дерево (точнее - за многолетнее деревянистое растение) и планирует взять "фамилию супруга", сообщает Liverpool Echo News.

"Новобрачной" 34 года, у нее есть двое детей и молодой человек. Не сразу, но они поддержали ее решение и даже присутствовали на церемонии.

Каннигем уже сообщила, что хочет официально сменить фамилию на Элдер (англ. Elder – бузина).

Бракосочетание, как оказывается, носило не романтический, а протестный характер. Таким неожиданным шагом женщина хотела привлечь внимание к кампании против строительства дороги через парк. По ее словам, это настоящая угроза здоровью людей.

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