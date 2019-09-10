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Самолет

Туристы стали чаще путешествовать, но рост числа турпоездок замедлился - ООН

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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За полгода количество турпоездок выросло приблизительно на 30 миллионов и достигло отметки в 671 миллион.

КИШИНЕВ, 10 сен - Sputnik. Международный туристический поток во всем мире за первые шесть месяцев 2019 года вырос на 4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом заявили во Всемирной туристской организации при ООН (UNWTO).

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Исследование UNWTO показало, что за указанный период зарегистрирован 671 миллион международных туристических прибытий, что почти на 30 миллионов больше, чем в аналогичный шестимесячный отрезок 2018-го.

"Рост числа прибытий возвращается к своей "исторической тенденции" и соответствует прогнозу организации о положительной динамике международных туристических прибытий в 2019 году (3-4%). В прошлые годы сектор показывал динамику в 6%", - отмечается на сайте UNWTO. 

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Активный рост турпотока продолжают демонстрировать страны Ближнего Востока (+8%) и Азиатско-Тихоокеанского региона (+6%). В Европе отмечено увеличение числа прибытий на 4%, в то время как в Африке – на 3%, в Америке – на 2%.

"Движущими факторами развития международного туризма были сильная экономика, доступные авиаперелеты, расширение воздушного сообщения и упрощение визового режима. Однако более слабые экономические показатели, продолжительная неопределенность в отношении Brexit, торговая и технологическая напряженность и растущие геополитические проблемы начали сказываться на деловой и потребительской уверенности, что нашло отражение в более осторожных прогнозах развития сектора", - отметили эксперты UNWTO.

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