Молдова вошла в топ-10 популярных направлений осени для туристов из России

Для составления рейтинга специалисты сервиса опросили более трех тысяч пользователей, которые уже приобрели билеты на самолет.

КИШИНЕВ, 10 сен - Sputnik. Молдова вошла в десятку самых популярных стран для отдыха осенью у российских туристов, уже купивших авиабилеты. Об этом сообщает сервис путешествий Туту.ру.

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Большинство путешественников из РФ в свою очередь хотели бы провести осенний отпуск на море.

Для составления рейтинга специалисты сервиса опросили более трех тысяч пользователей и выяснили, какой отдых осенью они считают идеальным.

Об отпуске в это время года на берегу моря, температура воды которого будет выше 25 градусов, мечтает 38% респондентов. Порядка 16% опрошенных сообщили, что выберут поездку на морские курорты, в которых сезон уже заканчивается.

Экскурсионные туры по Европе интересуют 14% опрошенных, 4% хотели бы встретить осень в странах Балтии, а 3% считают, что в это время года нужно ехать в страны ближнего зарубежья - в Армению, Грузию, Азербайджан.

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Четверть респондентов сервиса хотели бы провести осенний отпуск, не уезжая далеко от дома. Из них 6% проголосовали за отдых на даче, 9% — за походы в лес или на рыбалку, а 10% — за возможность провести время дома на диване за просмотром сериалов, чтением книг или вязанием.

Кроме Молдовы в топ-10 самых популярных стран для отдыха осенью у граждан России вошли Узбекистан, Армения, Германия, Испания, Италия, Казахстан, Израиль, Турция и Черногория.

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