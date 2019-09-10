Основатель компании Alibaba Джек Ма покинул пост главы совета директоров

Джек Ма является самым богатым человеком в Китае и входит в списки богатейших людей планеты.

КИШИНЕВ, 10 сен - Sputnik. Основатель компании Alibaba Джек Ма покидает пост председателя совета директоров. Ма решил уйти в день своего 55-летия, пишет РИА Новости.

Состояние бизнесмена на сегодняшний день составляет 41,8 миллиарда долларов.

Место Ма в совете директоров Alibaba Group займет генеральный директор компании Дэниел Чжан.

Джек Ма стал первым бизнесменом с материкового Китая, чье фото было опубликовано на обложке журнала Forbes. Он является самым богатым человеком в Китае и входит в списки богатейших людей планеты.

Alibaba Group управляет несколькими структурами, в том числе интернет-магазином Aliexpress, кинокомпанией Alibaba Picture и сервисом облачных вычислений Alibaba Cloud Computing.

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