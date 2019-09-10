16:46 10 Сентября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.69
  • USD17.86
  • RUB0.27
  • RON4.16
  • UAH0.71
Поиск
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пока говорить рано: Песков о новом этапе освобождения граждан РФ и Украины

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Общество
Получить короткую ссылку
6 0 0

Однако, безусловно, процесс должен быть продолжен, тем более в соответствии с минскими договоренностями.

КИШИНЕВ, 10 сен - Sputnik. В Кремле считают, что говорить о сроках следующего обмена с Украиной рано, но понимание, что на него надо выходить, есть, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

© Sputnik / Стрингер
В Москве отметили, что обмен граждан РФ и Украины - итоги кропотливой работы

"Есть понимание, что этот процесс нужно продолжать, тем более и в соответствии с минскими договоренностями", - сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли состояться еще один обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной.

По его словам, вместе с этим, не следует забывать, что недавнему обмену предшествовала огромная подготовительная работа, весьма скрупулезная.

"Поэтому пока говорить о сроках следующего обмена было бы преждевременно, но понимание, что на это надо выходить, имеется", подытожил пресс-секретарь президента РФ.

Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан. Среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. В этот день в Россию также прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

В сети появился список россиян, которых Украина везет на обмен
В списке отправленных Украиной на обмен в Москву есть гражданин Молдовы


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Идеал женской красоты Девушки Гибсона, созданный американским иллюстратором Чарльзом Дана Гибсоном
Как менялись идеалы красоты на протяжении века: фото самых роскошных женщин
Европа не будет в безопасности без крепких отношений с Россией – МИД Франции
Глава МИД Франции: Европа не будет в безопасности без крепких отношений с РФ
Обеспечение питьевой водой в Молдове
На вес золота: обеспечение питьевой водой в Молдове

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться