Пока говорить рано: Песков о новом этапе освобождения граждан РФ и Украины

Однако, безусловно, процесс должен быть продолжен, тем более в соответствии с минскими договоренностями.

КИШИНЕВ, 10 сен - Sputnik. В Кремле считают, что говорить о сроках следующего обмена с Украиной рано, но понимание, что на него надо выходить, есть, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Есть понимание, что этот процесс нужно продолжать, тем более и в соответствии с минскими договоренностями", - сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли состояться еще один обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной.

По его словам, вместе с этим, не следует забывать, что недавнему обмену предшествовала огромная подготовительная работа, весьма скрупулезная.

"Поэтому пока говорить о сроках следующего обмена было бы преждевременно, но понимание, что на это надо выходить, имеется", подытожил пресс-секретарь президента РФ.

Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан. Среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. В этот день в Россию также прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.

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