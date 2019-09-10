Награждение лауреатов конкурса имени Андрея Стенина проходит в Москве - видео

КИШИНЕВ, 10 сен - Sputnik. "МИА "Россия сегодня" готово назвать обладателей призовых мест всех участников шорт-листа 2019 года. Основная интрига – кто станет обладателем главной награды международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина, его гран-при.

В пресс-службе "МИА "Россия сегодня" напомнили, что за право стать обладателем гран-при боролись 28 молодых фотографов из 17 стран, среди которых Россия, Германия, Индия, США, Иран, Мексика, ЮАР, Белоруссия и другие.

Главными темами работ в этом году стали глобальные социальные вызовы.

Молодые фотографы посвящали работы наиболее острым проблемам современности, находили их причины и раскрывали возможные последствия для страны, региона или планеты в целом.

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.

Специальный корреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин (1980-2014) погиб пять лет назад в районе Донецка. Автомобиль, на котором он ехал на редакционное задание, 6 августа 2014 года был расстрелян и сожжен на шоссе.

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