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Открытие выставки победителей Международного конкурса имени А. Стенина. 10 сентября 2019 года.

Награждение лауреатов конкурса имени Андрея Стенина состоялось в Москве - видео

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Общество
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Церемонию принимал Государственный исторический музей.

КИШИНЕВ, 10 сен - Sputnik. "МИА "Россия сегодня" назвало обладателей призовых мест всех участников шорт-листа 2019 года. Основная интрига состояла в том, кому достанется главная награда международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина.

Гран-при был присужден Габриэле из Италии. Он удостоился ее за серию работ "Отверженные и земля".

Фотограф Габриэле Чеккони (Италия).
© Sputnik / Илья Питалев
Открытие выставки победителей Международного конкурса имени А. Стенина

В пресс-службе "МИА "Россия сегодня" напомнили, что за право стать обладателем гран-при боролись 28 молодых фотографов из 17 стран, среди которых Россия, Германия, Индия, США, Иран, Мексика, ЮАР, Белоруссия и другие.

Главными темами работ в этом году стали глобальные социальные вызовы.

Молодые фотографы посвящали работы наиболее острым проблемам современности, находили их причины и раскрывали возможные последствия для страны, региона или планеты в целом.

Конкурс имени Андрея Стенина назвал финалистов 2019 года
© Sputnik / Алексей Куденко
Конкурс фотожурналистики им. Стенина назвал финалистов 2019 года

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.

Специальный корреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин (1980-2014) погиб пять лет назад в районе Донецка. Автомобиль, на котором он ехал на редакционное задание, 6 августа 2014 года был расстрелян и сожжен на шоссе.

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